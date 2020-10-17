В Башкирии всех беременных женщин отправляют на удаленную работу

Сегодня, 10:24

Ольга Громова

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В Башкирии всех беременных женщин отправляют на удаленную работу

Приняв во внимание рекомендации Роспотребнадзора, Министерство здравоохранения Башкирии предложило главе региона Радию Хабирову перевести всех женщин, которые ждут ребенка, на удаленную работу. Дистанционно будущие мамы смогут работать вплоть до выхода в декретный отпуск.

Глава региона предложение одобрил. Как сообщает издание «ПроУфу», Радий Хабаров проинформировал, что все беременные женщины, которые будут работать удаленно, могут рассчитывать на сохранение статуса и заработной платы.

В Башкирии коронавирус был подтвержден еще у 68 жителей Республики. Таким образом, общее количество зараженных достигло 9809.

Темп прироста оценен на уровне 0,7%. Распространенность коронавирусного заболевания составляет 242 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространенности достиг уже 1,1.

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