Липецкие врачи рассказали, почему скорые стоят в очереди у инфекционной больницы

Об особенностях порядка госпитализации пациентов на коронавирус рассказали в управлении здравоохранения Липецка. В ведомстве отметили, что вся процедура приема и оформления пациентов состоит из нескольких этапов, что на некоторое время задерживает прибывшие в медучреждения бригады скорой помощи, сообщает «Gorod48».

Случаи длительного ожидания машин скорой помощи возле приемных отделений инфекционного госпиталя, которые в последние несколько дней заметно участились в регионе, возникают из-за специфики оформления пациентов с коронавирусом. Липецкие медики пояснили, что у каждого пациента в приемном отделении инфекционного госпиталя необходимо взять эпидемиологический анамнез, провести пульсоксиметрию, рентгенографию легких или компьютерную томографию (при наличии показаний). Также врач обязан провести первичный осмотр и на основании полученных результатов, с учетом имеющихся у пациента факторов риска тяжелого течения заболевания, принять решение о госпитализации, в том числе и на койку с респираторной поддержкой. Медики подчеркнули, что к тяжелым течениям болезни, вследствие которых обязательно требуется госпитализация, относятся возраст пациента старше 65 лет, наличие хронических заболеваний органов дыхания, сахарного диабета и болезней системы кровообращения.

«Строго выверенный порядок оформление пациента с подозрением на вирус COVID-19 отнимает, в среднем, около 15 минут, поэтому иногда медики не успевают справиться с потоком постоянно прибывающих бригад скорой помощи, из-за чего перед приемным отделением медучреждений и образуется транспортная пробка», - отметили в управлении здравоохранения Липецка.

Также из-за того, что инфекционные госпитали доставляют пациентов из районов области, бригадам скорой помощи нужно обязательно дождаться вердикта первичного осмотра врача — ведь в случае отказа от госпитализации, пациента необходимо будет доставить обратно в область для амбулаторного лечения. Как пояснили специалисты, это также создает определенный транспортный коллапс. Отмечается, что на данный момент липецкие бригады скорой помощи забирают в больницу пациентов хотя бы с двумя серьезными признаками коронавирусной инфекции — например, насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии 93% и ниже, и /или температура 38°С или выше в течение 3-х и более дней, не снижающаяся жаропонижающими средствами; и/или частота дыхательных движений в покое у взрослого >22 в минуту. Такой «отбор» проводится с целью уменьшить нагрузку на медицинскую систему региона, и хотя бы немного сократить постоянно возникающую очередь перед приемным отделением инфекционного госпиталя.