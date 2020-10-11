В Комздраве назвали количество свободных коек в Петербурге для пациентов с COVID-19

В Комздраве Петербурга назвали количество свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Их осталось совсем мало - менее тысячи.

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал, что в Северной столице развернуто для ковид-больных 5815 коек. Свободными из них на текущий момент остаются только 941.

На этой неделе медикам приходилось в среднем ежесуточно госпитализировать по 400-450 пациентов с подтвержденным COVID-19. Поскольку количество горожан с коронавирусом продолжает расти, ковид-пациентов начал принимать Госпиталь для ветеранов войн. Также был открыт павильон №5 во временном госпитале в "Ленэкспо".

40 коек для юных пациентов с ковид еще свободны в Педиатрическом медицинском университете. Пока пациентов туда не госпитализируют, так как в Детской больнице №5 им. Н.Ф. Филатова свободными остаются еще 65 коек.

Помимо этого, с 19 октября дополнительно принимать коронавирусных пациентов сможет Николаевская больница.

В Петербурге за минувшие сутки было выявлено 659 новых случаев коронавируса. Лисовец объяснил, что резкий рост числа выявленных случаев коронавируса в городе на Неве произошел с связи с увеличением охвата тестирования. Количество тестов, которые делаются сейчас, по сравнению с весной выросло в несколько раз.

При этом в России за прошедшие было зарегистрировано почти 15 тысяч новых случаев коронавируса.



