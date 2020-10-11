Роспотребнадзор ужесточил ограничения из-за коронавируса в Самарской области

Вчера, 21:48

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Роспотребнадзор ужесточил ограничения из-за коронавируса в Самарской области

14 октября Роспотребназдор издал постановление «Об усилении противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 среди населения», по условиям которого гражданам, проживающим в Самарской области, необходимо уйти на полную самоизоляцию при подозрении на коронавирус. Об этом сообщает «КТВ-Луч».

Документ был подписан главным врачом Самарского региона Светланой Архиповой 14 октября.  Условия постановления гласят, что лица с коронавирусом или подозрением на него обязаны уйти на самоизоляцию до самого выздоровления. Больным запрещается выходить из дому даже в магазины и аптеки. Также нельзя с кем-либо контактировать. В случае контакта с больным человек обязан также уйти на двухнедельную самоизоляцию.

Напомним, что за весь период пандемии в Самарской области было выявлено 13 444 больных коронавирусом. За последние сутки подтвердилось 130 новых больных.

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