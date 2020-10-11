Эксперт: конфликт в Карабахе показал, что Россия не готова к войне XXI века

Политический обозреватель Израиля Авраам Шмулевич на YouTube-канале Newsader рассказал о том, что системы вооружения России потерпели крах в период участия в военном конфликте Нагорно-Карабахской Республики. Об этом сообщает «Новые Известия».

Эксперт утверждает, что Азербайджан в войне 21 века стал применять новые технологии, чем удивил армянских генералов. Известно, что армия Баку изменила тактику и начала отдавать основные удары беспилотным системам.

«Можно сказать, что это война стала первой, где беспилотники используются в таких масштабах», - сообщил Шмулевич.

Также аналитик добавил, что ПВО России в данной войне оказались полностью беспомощными, так как воздушное пространство Карабаха находится под полным контролем Азербайджана.

Несмотря на то, что Армения периодически сбивает какие-то дроны противника, количество их у Баку настолько большое, что недееспособность какого-то небольшого процента не затруднит боевые действия. К тому же беспилотные самолеты имеют небольшую сумму, поэтому приобрести их снова проблемы нет.

Шмулевич утверждает, что ни на одной видеозаписи с места боя не видно действий ПВО против беспилотников. В нескольких роликах он заметил, как разведывательный дрон спокойно летает, его никто не трогает. После появляется ударный дрон и совершает удар. В этот момент системы ПВО Армении ничего не предпринимают.

«Более того, Азербайджан использует БПЛА для уничтожения инфраструктуры и армии, что не дает Армении сконцентрировать живую армию. Она сразу становится объектом удара», - рассказал о своих наблюдениях специалист.

Эксперт добавил, что армянская армия явно не была готова к таким серьезным боевым действием, а если исходить из того, что армия Армении - это армия России, оказывается, что к современной войне не готова и РФ.