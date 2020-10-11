Омский врач, лечивший Навального, уволился из БСМП-1

Заместитель главного врача больницы скорой помощи №?1 Омска Анатолий Калиниченко, в которую прямо из борта самолета госпитализировали российского оппозиционера и блогера Алексея Навального и занимались его лечением до отправки в Германию, увольняется с должности.
Местное издание NGS55.ru сообщило, что начмед принял решение перейти работать в частную клинику. По словам самого Калиниченко, он уже давно обдумывал увольнение, но откладывал его - сначала из-за ситуации с коронавирусом, потом из-за лечения Навального.
Омский врач при этом просит не связывать его уход с политикой.
Анатолий Калиниченко, как пишет «ОмскРегион», специализируется на хирургическом лечении ожирения и лапароскопическом устранении различных грыж.
Он - член Российского общества хирургов, Международной федерации хирургии ожирения и метаболических нарушений (IFSO), Российского общества бариатрических хирургов и Российского общества эндоскопических хирургов.
С работы ему уходить непросто - тяжело расставаться с людьми, с атмосферой. Но все же он решил вновь стать практикующим хирургом.
Напомним, после того, как Навального доставили на лечение в немецкую клинику, врач признался, что в его адрес поступали десятки угроз в социальных сетях. Но они не повлияли на качество лечения политика.
Также он уверял, что давления на омских медиков никто не оказывал, а диагноз ни с кем не согласовывался.
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