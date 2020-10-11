Омский врач, лечивший Навального, уволился из БСМП-1

Сегодня, 11:09

Ольга Громова

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Омский врач, лечивший Навального, уволился из БСМП-1
Анатолий Калиниченко

Заместитель главного врача больницы скорой помощи №?1 Омска Анатолий Калиниченко, в которую прямо из борта самолета госпитализировали российского оппозиционера и блогера Алексея Навального и занимались его лечением до отправки в Германию, увольняется с должности.

Местное издание NGS55.ru сообщило, что начмед принял решение перейти работать в частную клинику. По словам самого Калиниченко, он уже давно обдумывал увольнение, но откладывал его - сначала из-за ситуации с коронавирусом, потом из-за лечения Навального.

Омский врач при этом просит не связывать его уход с политикой.

«Переход на новое место работы никак не связан с политикой — просто я окончательно понял, что хирургию люблю больше, чем администрирование, — пояснил он. — Хирургические интересы для меня всегда стояли на первом месте. Хочется помогать людям».

Анатолий Калиниченко, как пишет «ОмскРегион», специализируется на хирургическом лечении ожирения и лапароскопическом устранении различных грыж.

Он - член Российского общества хирургов, Международной федерации хирургии ожирения и метаболических нарушений (IFSO), Российского общества бариатрических хирургов и Российского общества эндоскопических хирургов.

С работы ему уходить непросто - тяжело расставаться с людьми, с атмосферой. Но все же он решил вновь стать практикующим хирургом.

Напомним, после того, как Навального доставили на лечение в немецкую клинику, врач признался, что в его адрес поступали десятки угроз в социальных сетях. Но они не повлияли на качество лечения политика.

Также он уверял, что давления на омских медиков никто не оказывал, а диагноз ни с кем не согласовывался.

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