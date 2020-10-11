В России от коронавируса умирает больше людей, чем погибает в ДТП

Многие считают, что не такой уж страшный коронавирус, каким его хотят представить СМИ и медики. Некоторые россияне аргументируют тем, что в ДТП в России умирает больше людей, нежели от ковида. Издание «НГС» подняло статистику и выяснило, что это неправда.

За шесть месяцев в России COVID-19 стал причиной смерти 22 966 человек. Притом, что от гриппа и острых респираторных инфекций в РФ за весь 2018 год скончались 486 граждан. В 2019 году от различных пневмоний скончались 23 912 жителей России. За весь год всего на тысячу смертей больше, чем за шесть месяцев 2020-го от ковида, с начала объявленной ВОЗ пандемии.

Что касается дорожно-транспортных происшествий - статистика страшная, но новый коронавирус превзошел и ее. В 2018-ом в ДТП погибли 19 092 человека, в 2019-ом - 17 787.

Приведенная выше статистика не призвана кого-нибудь запугать либо продемонстрировать, что не все так плохо, как может казаться. Сухие данные Росстата просто помогут многим оценить ситуацию объективно.