В РФ почти закончились койки для пациентов с коронавирусом

Сегодня, 19:46

Ольга Громова

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В РФ почти закончились койки для пациентов с коронавирусом

Коечный фонд для ковид-больных почти исчерпан, заявил замглавы Министерства здравоохранения РФ Олег Гриднев.

По его словам, сейчас можно вести речь о 90-процентной занятости коек.

«На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%», — заявил Гриднев во время своего выступления на международной научно-практической конференции, его слова привело RNS.

Замминистра отметил, что на текущий момент порядка 20 процентов коне занято больными, у которых болезнь протекает в легкой форме, они должны лечиться в домашних условиях.

Гриднев сообщил, что в стране вначале эпидемии было довольно  успешно отработано оказание помощи пациентам в ковид-стационарах, но при этом он констатировал, что амбулаторная часть ведения пациентов с коронавирусом «значительно страдает».

Напомним, сегодня оперативный штаб привел новые статистические данные по распространению коронавируса в стране. В соответствии с ними, за минувшие сутки в Российской Федерации было выявлено еще 13 868 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордный показатель по приросту новых заболевших.

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