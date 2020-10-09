В Петербурге бизнес опасается закрытия из-за ковида

Сегодня, 10:53

Ольга Громова

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В Петербурге бизнес опасается закрытия из-за ковида

Предприниматели Петербурга опасаются введения в городе в связи с наступлением второй волны пандемии коронавируса еще одного локдауна. Если он станет реальностью, то многие из них после уже не смогут восстановиться, пишет издание «Деловой Петербург».

В основе главных страхов представителей бизнеса - отсутствие у городских властей четкого плана по поддержке экономики.

Коммерческий директор компании NBCom Артем Шукюров считает, что сложилась ситуация, подобная сидению на пороховой бочке, которая может в любой момент взорваться. Такая неопределенность сильно мешает в работе, отвлекает от решения многих вопросов.

Тамара Буйлова, вице-президент по связям с общественностью Ассоциации малых гостиниц Петербурга, считает, что нынче все намного сложнее, нежели весной. Она отмечается, что после введения первых жестких ограничений у бизнеса и властей осталось много нерешенных вопросов. Повторный локдаун может обернуться безвозвратным закрытием порядка 85 процентов различных заведений, в том числе ТЦ, кинотеатров, отелей, ресторанов.

Следует отметить, что суточная заболеваемость COVID-19 в Северной столице сейчас на уровне показателей мая. В этом месяце в городе на Неве были жесткие ограничения. Недавно вице-губернатор Евгений Елин предупредил, что жесткие ограничения вернутся с ростом новых случаев заражения ковидом - «когда больных придется размещать в коридорах».

В случае введения ограничений, они будут носить комплексный характер. К примеру, если школьников отправят на внеплановые каникулы, то закроют и места массового скопления — фуд-корты, кино и ТРЦ.

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