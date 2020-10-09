Новосибирская область пока отказалась от новых ограничений по коронавирусу

О возможности ввести дополнительные карантинные ограничения высказался губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Чиновник рассказал о значительным увеличении количества заболевших коронавирусом в регионе, информирует «Интерфакс».

О том, надо ли применять дополнительные профилактические меры, препятствующие распространению коронавируса, Андрей Травников рассказал в ходе заседания оперативного штаба.

«На данный момент эпидемиологическая ситуация в области становится более напряженной, но, тем не менее, система здравоохранения пока справляется с ситуацией. Исходя из этого, на этой неделе какие-то дополнительные ограничительные мероприятия не вводим», - сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что вся административная работа по контролю соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических мер будет усилена и будет контролироваться соответствующими службами.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов также подчеркнул, что в настоящее время в регионе отмечается увеличение роста числа больных коронавирусом с тяжелым течением болезни.

«Мы наблюдаем усугубление состояния пациентов, которые поступают в медучреждения с подозрением на коронавирус. В первую очередь по-прежнему госпитализируются те больные, которые требуют кислородной поддержки», - отметил Хальзов.

Он добавил, что в регионе продолжается перепрофилирование клиник под распределительные центры и COVID-19.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 115 случаев COVID-19, общее число заболевших 14 тыс. 205, выздоровели 12 тыс. 508 человек. Проведено почти 580 тыс. тестов.