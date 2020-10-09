Новосибирская область пока отказалась от новых ограничений по коронавирусу

О возможности ввести дополнительные карантинные ограничения высказался губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Чиновник рассказал о значительным увеличении количества заболевших коронавирусом в регионе, информирует «Интерфакс».
О том, надо ли применять дополнительные профилактические меры, препятствующие распространению коронавируса, Андрей Травников рассказал в ходе заседания оперативного штаба.
Он подчеркнул, что вся административная работа по контролю соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических мер будет усилена и будет контролироваться соответствующими службами.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов также подчеркнул, что в настоящее время в регионе отмечается увеличение роста числа больных коронавирусом с тяжелым течением болезни.
Он добавил, что в регионе продолжается перепрофилирование клиник под распределительные центры и COVID-19.
За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 115 случаев COVID-19, общее число заболевших 14 тыс. 205, выздоровели 12 тыс. 508 человек. Проведено почти 580 тыс. тестов.
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