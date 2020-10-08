Кинологи назвали 5 лучших сторожевых пород собак

Недавно в интервью президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал о породах собак, лучших домашних охранниках. Союз собаководов разработал их топ-8.
Сторожа воспитывают со щенка. За своей территорией его учат нейтралитету к животным и людям. Первая задача собаки на своем дворе – оповещение хозяина о появлении чужаков, которых следует испугать лаем, грозным видом. При угрозе — атаковать.
В рейтинге РКФ на первой строчке кавказская овчарка. Она недоверчивая, агрессивная к животным, посторонним людям. Она должна быть послушной. Для этого ее дрессируют с возраста 3-4 недели.
Вторая строчка – московская сторожевая. Животное физически активное, выносливое, быстрое, ловкое. Не любит уходить со своего двора, четко следует приказам. Нуждается в регулярной дрессуре, внимании.
Третий номер – среднеазиатская овчарка. Бесстрашная, агрессии первой никогда не проявляет. На чужих, появившихся на ее дворе, вначале лает, рычит. Атакует только после провокации. Сильная воля и характер, с которым не все справляются. Алабаю важна ранняя социализация от профессионального кинолога. Заводить должны только опытные собачники.
Далее в рейтинге тибетский мастиф, способный самостоятельно принимать решения и русский черный терьер, обладающий сильным характером, редко проявляющий агрессию и очень хитрый.
5 октября руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород. Соответствующее письмо он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.
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