Кинологи назвали 5 лучших сторожевых пород собак

Недавно в интервью президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал о породах собак, лучших домашних охранниках. Союз собаководов разработал их топ-8.

«Собака-сторож тесно не контактирует с людьми. Животные сильно не доверяют постороннему человеку. Сторожевое чутье уже заложено в породу. Для контроля хозяином их следует непременно подвергать дрессуре», — подчеркнул Голубев.

Сторожа воспитывают со щенка. За своей территорией его учат нейтралитету к животным и людям. Первая задача собаки на своем дворе – оповещение хозяина о появлении чужаков, которых следует испугать лаем, грозным видом. При угрозе — атаковать.

В рейтинге РКФ на первой строчке кавказская овчарка. Она недоверчивая, агрессивная к животным, посторонним людям. Она должна быть послушной. Для этого ее дрессируют с возраста 3-4 недели.

Вторая строчка – московская сторожевая. Животное физически активное, выносливое, быстрое, ловкое. Не любит уходить со своего двора, четко следует приказам. Нуждается в регулярной дрессуре, внимании.

Третий номер – среднеазиатская овчарка. Бесстрашная, агрессии первой никогда не проявляет. На чужих, появившихся на ее дворе, вначале лает, рычит. Атакует только после провокации. Сильная воля и характер, с которым не все справляются. Алабаю важна ранняя социализация от профессионального кинолога. Заводить должны только опытные собачники.

Далее в рейтинге тибетский мастиф, способный самостоятельно принимать решения и русский черный терьер, обладающий сильным характером, редко проявляющий агрессию и очень хитрый.

5 октября руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород. Соответствующее письмо он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.