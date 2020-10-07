Россия перекрыла полностью Керченский пролив и черноморский берег

Министерство обороны России объявило о закрытии доступа кораблям ко всему российскому черноморскому побережью, в частности и в Керченский пролив. Также уточнялось, что данные территории в ближайшее время будут находиться под строгим контролем кораблей РФ и средств боевой авиации. Об этом сообщает «Avia.pro».

О закрытии берегов Крымского полуострова Россия заявила в период проведения масштабных военных учений. Однако пока неизвестно, по какой причине были введены такие ограничения. Закрытую зону наименовали «линия Маннергейма». Также был особо подчеркнут тот факт, что у берегов черноморского побережья несколько дней назад был замечен военный корабль Великобритании.

«Силовые ведомства продлили срок действия мер ограничения по линии Маннергейма на территории Черного моря до 24 октября. Такие действия привели к тому, что британскому военному кораблю, который вошел на данную территорию, теперь некуда деваться», - сообщает Telegram-канал «Оперативная линия».

Также авторы уточнили, что проблемой для британского корабля стало проведение российских учений у берегов Крымского полуострова.

Напомним, что военные РФ проводят испытания крылатых противокорабельных ракет с помощью береговых комплексов «Бастион».