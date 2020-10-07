Россия перекрыла полностью Керченский пролив и черноморский берег

Министерство обороны России объявило о закрытии доступа кораблям ко всему российскому черноморскому побережью, в частности и в Керченский пролив. Также уточнялось, что данные территории в ближайшее время будут находиться под строгим контролем кораблей РФ и средств боевой авиации. Об этом сообщает «Avia.pro».
О закрытии берегов Крымского полуострова Россия заявила в период проведения масштабных военных учений. Однако пока неизвестно, по какой причине были введены такие ограничения. Закрытую зону наименовали «линия Маннергейма». Также был особо подчеркнут тот факт, что у берегов черноморского побережья несколько дней назад был замечен военный корабль Великобритании.
Также авторы уточнили, что проблемой для британского корабля стало проведение российских учений у берегов Крымского полуострова.
Напомним, что военные РФ проводят испытания крылатых противокорабельных ракет с помощью береговых комплексов «Бастион».
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