В Челябинской области изменились правила вызова «скорой помощи»

Пресс-служба Минздрава Челябинской области заявила о том, что скорая помощь в регионе будет выезжать только на вызовы с угрозой жизни человека. Остальные же ситуации будут переводиться на «неотложку» и поликлиники. Об этом сообщает «АиФ Челябинск».

«Эти меры будут введены в действие в связи с огромной нагрузкой на бригады скорой помощи. Нам необходимо повысить их эффективность. Изменение правил вызова скорой помощи помогут разгрузить работу службы и сократят время прибытия врача», - сообщается в послании.

Также в ведомстве сообщили, что на сегодняшний день в области «03» вызывает около 2 тысяч человек в сутки. Причем чаще всего больные звонят при легких симптомах, таких как кашель, температура и слабость. Все это легко может оказаться обычным ОРВИ.

Именно поэтому было принято решение на первое место поставить вызовы, которые связаны с серьезными ДТП, пожарами, инфарктами, инсультами и прочими серьезными угрозами для жизни. А более легкие вызовы будут рассматривать диспетчера, опрашивать больного в телефонном режиме и принимать решение о передаче в поликлинику или бригаде неотложной помощи.

Также уточнялось, что при рвоте, обмороке и просто плохом самочувствии скорая помощь больным предоставляться не будет. К таким больным в порядке очередности на дом приедет доктор и в этом режиме проведет осмотр и выпишет лечение. Не исключено, что он примет решение о госпитализации, но все будет решаться индивидуально.