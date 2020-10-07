Минздрав порекомендовал россиянам провести дома предстоящие выходные.

Российское Министерство здравоохранения настоятельно порекомендовало соотечественникам отказаться на время от посещения общественных мест и походов в гости. Как при этом напомнил помощник министра Алексей Кузнецов, ряд регионов отличился значительным ростом выявленных случаев заражения коронавирусом. Поэтому предстоящие выходные чиновник попросил провести дома в кругу родных и близких, а также как можно меньше пользоваться общественным транспортом.

Все это, по словам представителя Министерства, поможет предупредить вспышку заболеваемости и тем самым исключить огромную нагрузку на систему здравоохранения.

Прошедшие сутки показали прирост числа заразившихся «короной» на 11 493 новых случаев. Теперь общая цифра по заболевшим в России с начала пандемии - 1 260 112 человек.