Минздрав порекомендовал россиянам провести дома предстоящие выходные

Сегодня, 09:01

0

Image 16+
Минздрав порекомендовал россиянам провести дома предстоящие выходные

Минздрав порекомендовал россиянам провести дома предстоящие выходные.

Российское Министерство здравоохранения настоятельно порекомендовало соотечественникам отказаться на время от посещения общественных мест и походов в гости. Как при этом напомнил помощник министра Алексей Кузнецов, ряд регионов отличился значительным ростом выявленных случаев заражения коронавирусом. Поэтому предстоящие выходные чиновник попросил провести дома в кругу родных и близких, а также как можно меньше пользоваться общественным транспортом.

Все это, по словам представителя Министерства, поможет предупредить вспышку заболеваемости и тем самым исключить огромную нагрузку на систему здравоохранения.

Прошедшие сутки показали прирост числа заразившихся «короной» на 11 493 новых случаев. Теперь общая цифра по заболевшим в России с начала пандемии - 1 260 112 человек.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Минобороны подготовило проекты реконструкции фортов Кронштадта

Вчера, 18:23

Условия повторной самоизоляции и закрытия бизнеса назвал Смольный

Вчера, 15:14

В девяти районах Петербурга отключат горячую воду на десять дней

Вчера, 15:08

Главврач больницы в Коммунарке объяснил скопление машин скорой помощи

7-10-2020, 18:45

В Санкт-Петербурге ужесточат контроль за ношением масок в метро

7-10-2020, 14:46

Авиакомпании РФ получили допуски на регулярные полеты в 24 страны

7-10-2020, 08:19

В Петербурге зафиксировали рекордную смертность за сентябрь

6-10-2020, 14:36

Медучреждения Волгоградской области пополнят 250 студентов-медиков

6-10-2020, 11:53

Закрыли 119 классов в школах Новосибирской области из-за коронавируса

6-10-2020, 11:23

В Симферополь из-за коронавируса перебрасывают бригады скорой помощи

6-10-2020, 08:38

Российский Су-27 перехватил над Балтикой два иностранных самолета-разведчика

5-10-2020, 18:24

«Мир накроет страшная хворь»: СМИ допускают, что старое пророчество Ванги начинает сбываться

5-10-2020, 15:14

России предрекают ипотечный кризис

5-10-2020, 14:08

Задержан сын экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала

5-10-2020, 12:13

Хозяев крупных собак могут обязать проходить курсы кинолога

5-10-2020, 11:33

Россия рискует превратиться в полиэтиленоколонку

4-10-2020, 17:19

358 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Петербурге

3-10-2020, 16:11

Пригожин посоветовал Reuters обратиться к Шнурову по поводу «матерных» сайтов

2-10-2020, 23:36

В Прикамье изменена маршрутизация пациентов с симптомами ОРВИ

2-10-2020, 13:17

Число «тяжелых» пациентов с COVID-19 в Москве названо

2-10-2020, 09:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров