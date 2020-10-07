Воробьев призвал отказаться от поездок в общественном транспорте

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился ко всем жителям Московской области. Глава назвал главные факторы, которые позволят не допустить повторного ввода жестких мер ограничения в регионе. Об этом сообщает «Телеканал 360».

«В последнее время все мои прямые обращения связаны с темой коронавируса. К моему сожалению, рост заражения продолжает расти, а в больницах растет количество госпитализации. Сегодня нам очень важно сдержать распространение заболевания и максимально обезопасить себя и родных. От всех сейчас требуется предельная дисциплина и ответственность. В таком случае мы сохраним массу жизней и спасем экономическое положение», - обратился к народу Воробьев.

Также он призвал к тому, чтобы граждане по минимуму сократили пользование общественным транспортом. Особенно это относится к пожилым людям, так как смертность их группы крайне высокая.

Губернатор лишний раз напомнил о важности ношения защитных масок в общественных местах и соблюдении дистанции.

«Не стоит заниматься самолечением. Если появились симптомы – сразу же обратитесь к врачу. Чем раньше вы попросите о помощи, тем больше вероятность перенести вирус в легкой форме. Сегодня скорая помощь в день выезжает на 10 тысяч вызовов. Весной было 12, а летом – 6», - добавил губернатор.