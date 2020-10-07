Спутник зафиксировал увеличение численности военной техники на границе Украины и Ростовской области

Сегодня, 07:50

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Спутник зафиксировал увеличение численности военной техники на границе Украины и Ростовской области

Спутники, которые транслируют кадры в Google Earth, зафиксировали значительное скопление бронетанковой техники в Ростовской области, недалеко от границы между Украиной и Россией. Примечательно, что в январе нынешнего года, по данным все того же спутника, военного транспорта на этой территории было значительно меньше. Об этом сообщает «Donday».

Данные кадры говорят о том, что всего за полгода на территории Ростовской области изменилось положение и количество военной техники России. По существующим данным, транспорт расположен на территории военной базы в 40 км от границы России и Украины. Качество снимков со спутника позволило разглядеть, что среди техники присутствуют танки Т-64 и Т-62М и большое количество военных грузовиков.

Напомним, что в 2019 году произошла подобная ситуация, которая напугала жителей Украины. Представители страны решили, что Россия планирует нападение, по причине чего и стягивает военную технику. Однако их предположения не оправдались.

Существует версия, что транспорт пригнали в военную часть Каменска-Шахтинска после окончания учений «Кавказ-2020». Вполне логично и допустимо, что военная техника России может свободно перемещаться по стране.
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