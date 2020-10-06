Минобороны подготовило проекты реконструкции фортов Кронштадта

Министерство обороны Российской Федерации презентовало проекты по реконструкции фортов Кронштадта. Заседание членов совета Петербурга состоялось в Михайловском театре.

Под реконструкцию в рамках проекта «Остров фортов» попадают три форта - "Александр I", "Кроншлот" и "Петр I". Ее проведение предусмотрено государственной программой Министерства культуры России по поручению президента Владимира Путина.

Заместитель председателя инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера города Кронштадта Ксения Шойгу подчеркнула, что реконструкция фортов позволит увеличить количество точек на туристической карте современного Санкт-Петербурга.

Известно, что на форте «Александр I» будет возведена гостиница, появятся экспозиции. Примечательно, что одну из них решили посвятить борьбе с вирусами, в том числе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Предполагается, что до него люди будут добираться по канатной дороге, хотя на эскизах она пока и не обозначена. Вполне вероятно, что могут быть применены альтернативные способы доставки - например, суда на воздушной подушке, передает abnews.ru.

Работы по реставрации фортов могут быть завершены к 2025 году.



