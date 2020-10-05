Условия повторной самоизоляции и закрытия бизнеса назвал Смольный

В Петербурге возможно введение повторной самоизоляции и закрытие бизнеса. Однако на такие меры власти будут вынуждены пойти только в случае, если количество новых пациентов с коронавирусом превысит возможности системы здравоохранения. Об этом в беседе с «Фонтанкой» заявил вице-губернатор Евгений Елин.

По его словам, основной показатель, на который будут ориентироваться в Северной столице России - запас коечного фонда.

«Когда больных коронавирусом придется размещать в коридорах, начнем вводить», - пояснил Евгений Елин.

Также вице-губернатор растолковал, что если придется возвращаться к практике запретов и ограничений, она будет иметь комплексный характер. То есть, если школьники уйдут на внеплановые каникулы или на дистант, то в это же время будут закрыты фуд-корты, ТРК, кинотеатры и другие места массового скопления.

Отметим, что на текущий момент в городе на Неве пациентов с коронавирусной инфекцией принимают 12 взрослых и один детский стационары. Из почти 5 тысяч коек свободными остаются всего 858.