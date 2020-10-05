В девяти районах Петербурга отключат горячую воду на десять дней

ГУП "ТЭК СПб" собирается провести испытания теплосетей, которые должны были состояться ранее, но из-за ситуации с коронавирусом были перенесены. Теперь же компания собирается проводить их с 12 по 22 октября. В этой связи, как сообщает пресс-служба, без горячего водоснабжения останутся десять районов Петербурга и один район Ленобласти.

Такие испытания сетей проводятся раз в пятилетку. В 2020 году они должны были, согласно графику, состояться еще весной. Однако на период самоизоляции было решено не лишать горожан еще и горячего водоснабжения.

Осенью откладывать некуда - испытания будут проведены. Специалисты должны быть убеждены в том, что трубы готовы к работе в условиях максимальных нагрузок во время отопительного сезона.

Всего запланировано 20 различных температурных тестов в Приморском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском, Невском, Петроградском, Кронштадтском, Московском, Колпинском и Гатчинском районах. Почти тысяча многоквартирных домов попадают в зону испытаний - конкретные адреса приведены на сайте "ТЭК" в разделе "Оперативная информация".

Поскольку температура в трубах во время тестирования будет увеличена до 110 градусов, жителям Северной столицы во избежание неприятностей советуют не оставлять в зоне испытаний свои машины.