В Санкт-Петербурге ужесточат контроль за ношением масок в метро

В Петербурге продолжает увеличиваться количество заразившихся коронавирусом горожан. Городские власти пока не рассматривают возможность введения таких же жестких мер, как весной сего года. Но при этом не забывают напоминать населению, насколько важно соблюдать масочный режим.

С первого октября он в городе вновь был ужесточен. В частности, в петербургскую подземку без маски спускаться нельзя. Наблюдения показывают, что многие жители северной столицы надевают ее только «для галочки».

На эскалаторах процент пассажиров, которые в масках, составляет только 65 процентов.

В Смольном призывают перевозчиков жестко следить за соблюдением перчаточно-масочного режима.

Петербуржцам без масок может грозить штраф в размере 4 тысяч рублей. Кроме того, человека без средства индивидуальной защиты могут просто не пустить в транспорт, в том числе в метро.

Глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков предупредил, что контроль за ношением масок в городе будет ужесточен еще больше в самое ближайшее время.