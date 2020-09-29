358 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Петербурге

Сегодня, 16:11

Ольга Громова

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358 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Петербурге

358 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено в Петербурге за минувшие сутки. Такие данные приводит оперативный штаб, отмечая, что с начала пандемии новый вирус в городе поразил 43 966 человек.

На текущий момент излечиться от «короны» в северной столице получились у 29 547 больных. К сожалению, 3034 петербуржца справиться с коронавирусным заболеванием не смогли и скончались.

30 новых летальных случаев в Петербурге были зафиксированы в течение последних суток.

В целом по России количество новых случаев коронавирусной инфекции продолжает стремительно увеличиваться. Так, за минувшие сутки заболели почти 10 тысяч человек (9 859). Таким образом, общее количество ковид-инфицированных в стране достигло 1 204 502 человек.

Справились с коронавирусом и выздоровели 975 859 жителей России. К сожалению, на текущий момент имеются сведения о смерти от коронавирусной инфекции 21 251 человек.

В связи с тем, что коронавирусная инфекция начала распространяться быстрее, чем ранее, вчера вечером губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения к «антикоронавирусному» постановлению №121, которым рекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленный режим работы.

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