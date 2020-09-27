Эпидемиолог назвала ситуацию с коронавирусом в России контролируемой

Сегодня, 18:54

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Эпидемиолог назвала ситуацию с коронавирусом в России контролируемой

29 сентября сотрудник института эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем. Об этом сообщает «РИА Новости».

«На данный момент ситуация по коронавирусу контролируется. Конечно, в каждом регионе она разная. И ограничения могут появляться новые в зависимости от роста случаев заболеваемости», - сообщила Руженцова.

Вместе с этим она напомнила, что симптомами коронавируса может быть поражение не только легких, но и сердечно-сосудистой, и нервной системы.

Напомним, что одна из новостных служб России ранее сообщила, что пик заражения коронавирусом в стране должен произойти через несколько недель. Также уточнялось, что на сегодня в стране занято 89% коек для больных коронавирусной инфекцией.

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