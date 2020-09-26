В парках Санкт-Петербурга начали штрафовать за неправильный выгул собак

В нескольких парках Петербурга прошли рейды по выявлению нарушений, связанных с выгулом домашних животных. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по законности, правопорядку и безопасности.

В парке Александрино в Кировском районе Санкт-Петербурга рейд был проведен после многочисленных жалоб от жителей северной столицы на владельцев собак. Горожане жаловались на то, что подавляющее большинство хозяев друзей наших меньших не знают о своих обязанностях убирать за питомцами, а если и знают, то сознательно игнорируют.

Кроме того, многие питерские владельцы собак забывают надевать на них намордник (касается животных выше 40 сантиметров) и использовать поводок.

В ходе рейда в парке Александрино было составлено 7 протоколов. Владельцы собак могут заплатить штраф в сумме до 5 тысяч рублей.

Аналогичные рейды прошли в лесопарке Сосновка и Петровском парке.