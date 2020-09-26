Названы опасные ресторанные блюда, которые лучше не заказывать

Ветеринарный врач Алексей Кухно в беседе с журналистами портала ForPost назвал блюда, которые в ресторанах ради собственной безопасности лучше не заказывать.

Специалист посоветовал не лакомиться популярной пастой карбонара и десертом тирамису, а также другими ресторанными блюдами, в рецепте которых имеются сырые яйца.

Кухно напомнил, что в сырых яйцах могут содержаться бактерии сальмонеллы, вызывающие острое пищевое отравление. Допускается кушать блюда с перепелиными яйцами, которые исключают риск заражения сальмонеллезом.

Алексей Кухно пояснил, что, в отличие от курицы, у перепелки более высокая температура тела - порядка 40 °C. Поэтому эти птицы сальмонеллезом не болеют. Патоген, если и попадает в их организм, вскоре погибает.