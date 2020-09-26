Сибирские ученые выявили признаки второй волны коронавируса в России

Российские эксперты в области эпидемиологической ситуации страны сообщили, что в России началась вторая волна коронавирусной пандемии. Такой вывод специалисты сделали на основании исследовательских данных Новосибирского Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий, сообщает «РИА Новости».

Первый заместитель Федерального исследовательского центра (ФИЦ ИФТ) Андрей Юрченко отметил, что были выявлены признаки, свидетельствующие о начале второй волны коронавируса в стране.

«Метамодель Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий выявила сочетание признаков, достаточных для формирования предположения о начале второй волны пандемии», - заявил эксперт.

По его словам, к таким признакам относятся резкий скачкообразный характер прироста заразившихся, возврат коронавирусных региональных ограничений, а также информация о возвращении дистанционного образования в школах. Юрченко сообщил, что вторая волна заболеваемости в мире началась еще с конца июля, а вот в России пик второй волны инфицирования начался со второй недели сентября. Эксперт объясняет это началом офлайн-обучения в образовательных учреждениях, а также открытием развлекательных мест массового пребывания людей.

«Наши предположения подтверждают математические моделирования. Как только снижается уровень социальной дистанции, сразу же возникает вторая волна инфицирования. В данном примере уровень социальной дистанции был снижен с 1 сентября. Также в возникновение второй волны вносит свой вклад сезонный фактор», - сообщил Андрей Юрченко.

Российские медики также говорят о наступлении второй волны инфицирования коронавирусом в стране. При этом они отмечают, что из-за некоторой мутации вируса снизился процент смертности среди пациентов, но и возросло количество бессимптомных заразившихся.