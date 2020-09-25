Академик Покровский: Смертность от ВИЧ в России достигла максимума за 5 лет

Сегодня, 10:17

Ольга Громова

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Академик Покровский: Смертность от ВИЧ в России достигла максимума за 5 лет

Академик РАН Вадим Покровский заявил об ухудшении в России ситуации с распространением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), пишет «Росбалт».

Глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора говорит, что в последние несколько лет наметились две крайне негативные тенденции - растет и число зараженных, и число смертей от ВИЧ.

Больше всего новых случаев инфицирования и летальных случаев были выявлены в стране за 5 лет, когда в РФ работала государственная стратегия по борьбе с ВИЧ.

Статистика ужасает. В 2018 году умерли 37 тысяч людей с ВИЧ, еще 20 тысяч скончались в результате синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа).

Академик Покровский считает, что статистика за 2019 год (ее пока нет) также будет страшной.

По его мнению, в 2020 году на показатели повлияет пандемия коронавируса. Поскольку теперь можно на ковид «списать» недостаток ресурсов и средств для лечения ВИЧ-инфицированных.


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