Российские школы и вузы вновь переходят на дистанционное обучение

Дистанционное обучение в школах и вузах у родителей после весны 2020 года не в почете. Приверженцев у него очень мало. Однако «дистант» снова может стать обыденностью - пандемия коронавируса разгорается с новой силой. Более того, на подходе сезон гриппа и ОРВИ.

Количество школ и вузов, вынужденно отправившихся на дистанционную форму обучения, выросло почти во всех регионах страны.

Новости на эту тему продолжают поступать с завидной регулярностью.

В Рязанском госуниверситете им. С.А. Есенина на ДО уже 13 групп. Притом, что в вузе буквально с первого сентября начали практиковать смешанный вариант обучения. Лекции там начитывают на «дистанте», а лабораторные занятия проводятся в аудиториях.

В Екатеринбурге, как сообщили в местном департаменте образования, на дистанционное обучение отправлены уже 198 классов в 72 школах. Примечательно, что там 175 классов закрыты на карантин именно из-за ОРВИ.

В Красноярском крае практикуют дни дистанционного обучения. Речь идет об одном-двух днях в неделю. По такой системе в регионе учатся уже 242 школы. Правда, на дистанционном обучении там занимаются ученики от 6 класса и старше.

Частично на «дистант» перешли школы в Бурятии - те, в которых знания получают более тысячи учеников. На карантине одновременно находятся не более 30 процентов школьников. Потом они сядут за парты, а на ДО отправятся другие классы.

В Саратовской области дистанционно обучаются ученики 5 школ и 25 классов, рассказала в ходе недавней пресс-конференции замминистра образования региона Ирина Чинаева.

В целом, ситуация в российских школах пока спокойная. Крупных вспышек не зафиксировано. Возможно, благодаря именно такому подходу к организации учебного процесса.