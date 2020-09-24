Российские школы и вузы вновь переходят на дистанционное обучение

Сегодня, 08:38

Ольга Громова

0

Image 16+
Российские школы и вузы вновь переходят на дистанционное обучение

Дистанционное обучение в школах и вузах у родителей после весны 2020 года не в почете. Приверженцев у него очень мало. Однако «дистант» снова может стать обыденностью - пандемия коронавируса разгорается с новой силой. Более того, на подходе сезон гриппа и ОРВИ.

Количество школ и вузов, вынужденно отправившихся на дистанционную форму обучения, выросло почти во всех регионах страны.

Новости на эту тему продолжают поступать с завидной регулярностью. 

В Рязанском госуниверситете им. С.А. Есенина на ДО уже 13 групп. Притом, что в вузе буквально с первого сентября начали практиковать смешанный вариант обучения. Лекции там начитывают на «дистанте», а лабораторные занятия проводятся в аудиториях.

В Екатеринбурге, как сообщили в местном департаменте образования, на дистанционное обучение отправлены уже 198 классов в 72 школах. Примечательно, что там 175 классов закрыты на карантин именно из-за ОРВИ.

В Красноярском крае практикуют дни дистанционного обучения. Речь идет об одном-двух днях в неделю. По такой системе в регионе учатся уже 242 школы. Правда, на дистанционном обучении там занимаются ученики от 6 класса и старше.

Частично на «дистант» перешли школы в Бурятии - те, в которых знания получают более тысячи учеников. На карантине одновременно находятся не более 30 процентов школьников. Потом они сядут за парты, а на ДО отправятся другие классы.

В Саратовской области дистанционно обучаются ученики 5 школ и 25 классов, рассказала в ходе недавней пресс-конференции замминистра образования региона Ирина Чинаева.

В целом, ситуация в российских школах пока спокойная. Крупных вспышек не зафиксировано. Возможно, благодаря именно такому подходу к организации учебного процесса.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Москве за нарушение масочного режима закрыли несколько «Перекрестков» и «Магнолий»

Вчера, 08:36

Россиян предупредили об активизации мошеннических «платформ для заработка»

24-09-2020, 11:40

Уборщица случайно стала главой поселения в Костромской области

24-09-2020, 09:58

В Саратовской области учительница веником выгнала ученика из класса

23-09-2020, 21:18

В России цены на медикаменты и медтовары выросли на 8,4%

23-09-2020, 16:07

Путин рассказал, на сколько вырастут пенсии в 2021 году

23-09-2020, 15:33

ПФР: россияне с трудовым стажем более 25 лет получат льготы от властей

23-09-2020, 08:11

В августе продажи новых электрокаров в РФ выросли более чем на 60%

21-09-2020, 13:42

Бытовая техника и автомобили могут подорожать в России

21-09-2020, 12:24

В Самаре ужесточат масочный режим

18-09-2020, 23:50

Озвучен прогноз роста случаев коронавируса в Москве

18-09-2020, 21:36

В Севастополе вернули обязательный масочный режим

18-09-2020, 16:22

Россия выделит на оборону 9,5 трлн рублей к 2023 году

18-09-2020, 12:07

Россиян призывают перейти на осенний режим сна

18-09-2020, 09:12

В России резко подорожала гречка

16-09-2020, 11:52

Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами

16-09-2020, 11:06

Названы самые раздражающие жителей РФ привычки коллег

16-09-2020, 10:11

Врачей предложили лишать выплат за отказ прививаться от коронавируса

15-09-2020, 14:56

В Казани семью выгнали из ресторана, отказав в скидке

14-09-2020, 15:13

Россияне смогут заранее узнать, на сколько им повысят пенсии

14-09-2020, 12:26

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров