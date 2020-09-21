Россиян предупредили об активизации мошеннических «платформ для заработка»

В России после снятия карантинных мер начали фиксировать стремительное увеличение сомнительных предложений касательно инвестиций в медицину и фармацевтику. Об этом предупредил управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.
Сафиулин в интервью агентству «Прайм» уточнил, что наживкой для доверчивых людей служат статьи, в которых для достоверности упоминаются фамилии известных людей.
В подавляющем большинстве случаев публикации мошенников изобилуют ссылками на государство, которое якобы поддержало идею создания таких платформ.
Публикуют аферисты на своих сайтах и лицензии. Разумеется, не настоящие - нарисованные в фотошопе. А в рекламе нечестные делки делают акцент на невероятной доходности, которую обеспечивает пандемия.
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