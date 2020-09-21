Россиян предупредили об активизации мошеннических «платформ для заработка»

Сегодня, 11:40

Ольга Громова

0

Image 16+
Россиян предупредили об активизации мошеннических «платформ для заработка»

В России после снятия карантинных мер начали фиксировать стремительное увеличение сомнительных предложений касательно инвестиций в медицину и фармацевтику. Об этом предупредил управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

«С марта мы начали фиксировать рост обращений в фонд граждан, пострадавших от "платформ для заработка". Эти "платформы" начали создаваться еще с весны минувшего года, однако с момента введения карантина их активность существенно возросла. Летом 2020 года количество поисковых запросов с названиями наиболее известных "платформ" выросло практически в три раза (на 187 процентов!). По факту речь идет об одной из форм вовлечения в мошеннические "форекс-проекты», — поведал он.

Сафиулин в интервью агентству «Прайм» уточнил, что наживкой для доверчивых людей служат статьи, в которых для достоверности упоминаются фамилии известных людей.

В подавляющем большинстве случаев публикации мошенников изобилуют ссылками на государство, которое якобы поддержало идею создания таких платформ.

Публикуют аферисты на своих сайтах и лицензии. Разумеется, не настоящие - нарисованные в фотошопе. А в рекламе нечестные делки делают акцент на невероятной доходности, которую обеспечивает пандемия.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ПФР: россияне с трудовым стажем более 25 лет получат льготы от властей

Вчера, 08:11

В августе продажи новых электрокаров в РФ выросли более чем на 60%

21-09-2020, 13:42

Бытовая техника и автомобили могут подорожать в России

21-09-2020, 12:24

В Самаре ужесточат масочный режим

18-09-2020, 23:50

Озвучен прогноз роста случаев коронавируса в Москве

18-09-2020, 21:36

В Севастополе вернули обязательный масочный режим

18-09-2020, 16:22

Россия выделит на оборону 9,5 трлн рублей к 2023 году

18-09-2020, 12:07

Россиян призывают перейти на осенний режим сна

18-09-2020, 09:12

В России резко подорожала гречка

16-09-2020, 11:52

Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами

16-09-2020, 11:06

Названы самые раздражающие жителей РФ привычки коллег

16-09-2020, 10:11

Врачей предложили лишать выплат за отказ прививаться от коронавируса

15-09-2020, 14:56

В Казани семью выгнали из ресторана, отказав в скидке

14-09-2020, 15:13

Россияне смогут заранее узнать, на сколько им повысят пенсии

14-09-2020, 12:26

Ждет ли россиян карантин с 20 сентября

14-09-2020, 10:46

Ряд российских семей сможет получить дополнительно по 50 тыс. рублей

14-09-2020, 08:24

Первых вернувшихся из отпуска россиян начали штрафовать на 15 тысяч

13-09-2020, 13:06

На рынке Самары женщина убила одного мужчину и ранила другого

12-09-2020, 10:16

Кто получит новые выплаты за работу с коронавирусом

12-09-2020, 09:58

В Гае воспитанники детсада получили ожоги глаз от бактерицидной лампы

12-09-2020, 07:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров