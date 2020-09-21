Россиян предупредили об активизации мошеннических «платформ для заработка»

В России после снятия карантинных мер начали фиксировать стремительное увеличение сомнительных предложений касательно инвестиций в медицину и фармацевтику. Об этом предупредил управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

«С марта мы начали фиксировать рост обращений в фонд граждан, пострадавших от "платформ для заработка". Эти "платформы" начали создаваться еще с весны минувшего года, однако с момента введения карантина их активность существенно возросла. Летом 2020 года количество поисковых запросов с названиями наиболее известных "платформ" выросло практически в три раза (на 187 процентов!). По факту речь идет об одной из форм вовлечения в мошеннические "форекс-проекты», — поведал он.

Сафиулин в интервью агентству «Прайм» уточнил, что наживкой для доверчивых людей служат статьи, в которых для достоверности упоминаются фамилии известных людей.

В подавляющем большинстве случаев публикации мошенников изобилуют ссылками на государство, которое якобы поддержало идею создания таких платформ.

Публикуют аферисты на своих сайтах и лицензии. Разумеется, не настоящие - нарисованные в фотошопе. А в рекламе нечестные делки делают акцент на невероятной доходности, которую обеспечивает пандемия.