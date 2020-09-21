В России цены на медикаменты и медтовары выросли на 8,4%

Статистику удорожания медицинских товаров за последний месяц лета привели специалисты Единой межведомственной системы. По данным аналитиков, медтовары в августе подорожали на 8.4%, в сравнении с годовыми показателями, сообщают «Известия».
При этом специалисты прогнозируют удорожание медицинских товаров еще на 10% до конца года. Эксперты объясняют возросшие цены на лекарства «валютными осложнениями», которые выражаются в падении рубля, и высокой зависимостью отечественного фармрынка от импорта. Также в докладе ЕМИСС отмечается, что с начала года цены росли почти вдвое быстрее официальной инфляции (3,6% по итогам августа). Некоторые товары подорожали на 20% и выше — к примеру, йод, Линекс, ртутный термометр. До 20% повысились цены на бинты, настойку пустырника, аспирин, валидол, левомеколь и другие «ходовые» медикаменты. При этом наименее подорожавшими препаратами были названы глицин, супрастин, но-шпа и валокордин, которые поднялись в цене не более, чем на 6%.
Эксперты отметили что два показателя медикаментов даже подешевели — это эссенциале (на 1%) и винпоцетин (на 10%), однако эти случаи не влияют на общую статистику сильно возросших в цене лекарств. Генеральный директор агрегатора «Мегааптека.ру» Дмитрий Чирков назвал отдельные сегменты медицинского рынка, по которым показатели увеличились более, чем на 100%.
Эксперты ЕМИССа выяснили, что по статистике клиенты аптек все чаще стали покупать именно дорогие импортные препараты от 500 рублей, что также повлияло на общие показатели годовой стоимости приобретенных медтоваров.
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