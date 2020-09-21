В России цены на медикаменты и медтовары выросли на 8,4%

Статистику удорожания медицинских товаров за последний месяц лета привели специалисты Единой межведомственной системы. По данным аналитиков, медтовары в августе подорожали на 8.4%, в сравнении с годовыми показателями, сообщают «Известия».

При этом специалисты прогнозируют удорожание медицинских товаров еще на 10% до конца года. Эксперты объясняют возросшие цены на лекарства «валютными осложнениями», которые выражаются в падении рубля, и высокой зависимостью отечественного фармрынка от импорта. Также в докладе ЕМИСС отмечается, что с начала года цены росли почти вдвое быстрее официальной инфляции (3,6% по итогам августа). Некоторые товары подорожали на 20% и выше — к примеру, йод, Линекс, ртутный термометр. До 20% повысились цены на бинты, настойку пустырника, аспирин, валидол, левомеколь и другие «ходовые» медикаменты. При этом наименее подорожавшими препаратами были названы глицин, супрастин, но-шпа и валокордин, которые поднялись в цене не более, чем на 6%.

Эксперты отметили что два показателя медикаментов даже подешевели — это эссенциале (на 1%) и винпоцетин (на 10%), однако эти случаи не влияют на общую статистику сильно возросших в цене лекарств. Генеральный директор агрегатора «Мегааптека.ру» Дмитрий Чирков назвал отдельные сегменты медицинского рынка, по которым показатели увеличились более, чем на 100%.

«В этом году средняя отпускная цена поднялась на 134% на препараты для лечения заболеваний крови, а также подорожали на 124% противопротозийные средства (например, таблетки от глистов)», - заявил Чирков.

Эксперты ЕМИССа выяснили, что по статистике клиенты аптек все чаще стали покупать именно дорогие импортные препараты от 500 рублей, что также повлияло на общие показатели годовой стоимости приобретенных медтоваров.