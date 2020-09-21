ПФР: россияне с трудовым стажем более 25 лет получат льготы от властей

Сегодня, 08:11

0

Image 16+
ПФР: россияне с трудовым стажем более 25 лет получат льготы от властей

Россияне с трудовым стажем более 25 лет получат льготы от властей.

Сотрудники пенсионного фонда рассказали, какие льготы положены россиянам при выходе на пенсию.

Во-первых, по словам представителей ведомства, чтобы получить какие-либо привилегии, необходимо иметь не менее 25 лет трудового стажа. Правда, можно и досрочно стать пенсионерами, но только представителям строительных компаний с опасными или вредными условиями труда.

Льготы при выходе на пенсию могут получить специалисты по ремонту объектов, реставрации, техническому перевооружению, реконструкции, если они до этого трудились полный рабочий день.

Право на льготы дают потенциальному российскому пенсионеру проработавшему 25 лет и более на вредной и опасной работе у мужчин и 20 лет - у женщин. Стаж в строительной области - не менее 10-12,5 лет.

При соблюдении необходимых условий и при документальном подтверждении своей постоянной трудовой занятости на одной из должностей, мужчины могут выйти на заслуженный отдых в 55 лет, а женщины - в 50 лет.

«Обязательным условием для досрочного назначения пенсии является занятость на льготной работе постоянно в течение полного рабочего дня, уплата работодателями страховых взносов по дополнительным тарифам с 1 января 2013 года, наличие вредного или опасного класса условий труда на рабочем месте, установленного по результатам специальной оценки условий труда», - разъяснили в ПФР.
Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ПФР: россияне с трудовым стажем более 25 лет получат льготы от властей

Сегодня, 08:11

В августе продажи новых электрокаров в РФ выросли более чем на 60%

21-09-2020, 13:42

Бытовая техника и автомобили могут подорожать в России

21-09-2020, 12:24

В Самаре ужесточат масочный режим

18-09-2020, 23:50

Озвучен прогноз роста случаев коронавируса в Москве

18-09-2020, 21:36

В Севастополе вернули обязательный масочный режим

18-09-2020, 16:22

Россия выделит на оборону 9,5 трлн рублей к 2023 году

18-09-2020, 12:07

Россиян призывают перейти на осенний режим сна

18-09-2020, 09:12

В России резко подорожала гречка

16-09-2020, 11:52

Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами

16-09-2020, 11:06

Названы самые раздражающие жителей РФ привычки коллег

16-09-2020, 10:11

Врачей предложили лишать выплат за отказ прививаться от коронавируса

15-09-2020, 14:56

В Казани семью выгнали из ресторана, отказав в скидке

14-09-2020, 15:13

Россияне смогут заранее узнать, на сколько им повысят пенсии

14-09-2020, 12:26

Ждет ли россиян карантин с 20 сентября

14-09-2020, 10:46

Ряд российских семей сможет получить дополнительно по 50 тыс. рублей

14-09-2020, 08:24

Первых вернувшихся из отпуска россиян начали штрафовать на 15 тысяч

13-09-2020, 13:06

На рынке Самары женщина убила одного мужчину и ранила другого

12-09-2020, 10:16

Кто получит новые выплаты за работу с коронавирусом

12-09-2020, 09:58

В Гае воспитанники детсада получили ожоги глаз от бактерицидной лампы

12-09-2020, 07:20

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров