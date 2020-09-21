ПФР: россияне с трудовым стажем более 25 лет получат льготы от властей

Россияне с трудовым стажем более 25 лет получат льготы от властей.

Сотрудники пенсионного фонда рассказали, какие льготы положены россиянам при выходе на пенсию.

Во-первых, по словам представителей ведомства, чтобы получить какие-либо привилегии, необходимо иметь не менее 25 лет трудового стажа. Правда, можно и досрочно стать пенсионерами, но только представителям строительных компаний с опасными или вредными условиями труда.

Льготы при выходе на пенсию могут получить специалисты по ремонту объектов, реставрации, техническому перевооружению, реконструкции, если они до этого трудились полный рабочий день.

Право на льготы дают потенциальному российскому пенсионеру проработавшему 25 лет и более на вредной и опасной работе у мужчин и 20 лет - у женщин. Стаж в строительной области - не менее 10-12,5 лет.

При соблюдении необходимых условий и при документальном подтверждении своей постоянной трудовой занятости на одной из должностей, мужчины могут выйти на заслуженный отдых в 55 лет, а женщины - в 50 лет.

«Обязательным условием для досрочного назначения пенсии является занятость на льготной работе постоянно в течение полного рабочего дня, уплата работодателями страховых взносов по дополнительным тарифам с 1 января 2013 года, наличие вредного или опасного класса условий труда на рабочем месте, установленного по результатам специальной оценки условий труда», - разъяснили в ПФР.