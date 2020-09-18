В августе продажи новых электрокаров в РФ выросли более чем на 60%

Сегодня, 13:42

Анна Лисова

0

Image 16+
В августе продажи новых электрокаров в РФ выросли более чем на 60%

В России в августе приобрели 81 новый электромобиль, что на 62% больше, чем в августе 2019 года, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Рост рынка электрокаров идет уже два месяца подряд. В июле 2020 года он был на уровне 17%.

Эксперты связывают эту тенденцию с выходом на рынок модели Audi e-tron. Ценник данной модели стартует от 5 768 000 рублей. В России в августе этот кроссовер приобрели 29 автомобилистов.

Спрос на другие электрокары был несколько ниже. Так, в августе продали 22 новых Nissan Leaf был куплен в количестве 22 экземпляров. По 10 экземпляров были проданы и модели Jaguar I-Pace и Tesla Model 3. Пять покупателей выбрали Tesla Model X. 3 человека приобрели Hyundai Ioniq. Также было приобретено по одному новому электрокару JAC iEV7S и Tesla Model S.

Августовский рост продаж новых электромобилей позволил этому сегменту выйти «в плюс» по итогам восьми месяцев текущего года. Всего с января по август 2020 года включительно было продано 250 новых электрокаров, что на 5% больше, чем было за этот же период в 2019 году.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Севастополе вернули обязательный масочный режим

18-09-2020, 16:22

Россия выделит на оборону 9,5 трлн рублей к 2023 году

18-09-2020, 12:07

Россиян призывают перейти на осенний режим сна

18-09-2020, 09:12

В России резко подорожала гречка

16-09-2020, 11:52

Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами

16-09-2020, 11:06

Названы самые раздражающие жителей РФ привычки коллег

16-09-2020, 10:11

Врачей предложили лишать выплат за отказ прививаться от коронавируса

15-09-2020, 14:56

В Казани семью выгнали из ресторана, отказав в скидке

14-09-2020, 15:13

Россияне смогут заранее узнать, на сколько им повысят пенсии

14-09-2020, 12:26

Ждет ли россиян карантин с 20 сентября

14-09-2020, 10:46

Ряд российских семей сможет получить дополнительно по 50 тыс. рублей

14-09-2020, 08:24

Первых вернувшихся из отпуска россиян начали штрафовать на 15 тысяч

13-09-2020, 13:06

На рынке Самары женщина убила одного мужчину и ранила другого

12-09-2020, 10:16

Кто получит новые выплаты за работу с коронавирусом

12-09-2020, 09:58

В Гае воспитанники детсада получили ожоги глаз от бактерицидной лампы

12-09-2020, 07:20

В российских магазинах обещают повесить двойные ценники

11-09-2020, 23:17

В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса

10-09-2020, 16:13

Треть выпускников российских вузов работают по специальности

10-09-2020, 13:19

Россиянам начнут бесплатно проводить газ

10-09-2020, 12:56

Мариинская больница приостановила прием пациентов из-за коронавируса

10-09-2020, 10:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров