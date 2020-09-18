В августе продажи новых электрокаров в РФ выросли более чем на 60%

В России в августе приобрели 81 новый электромобиль, что на 62% больше, чем в августе 2019 года, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ ».

Рост рынка электрокаров идет уже два месяца подряд. В июле 2020 года он был на уровне 17%.

Эксперты связывают эту тенденцию с выходом на рынок модели Audi e-tron. Ценник данной модели стартует от 5 768 000 рублей. В России в августе этот кроссовер приобрели 29 автомобилистов.

Спрос на другие электрокары был несколько ниже. Так, в августе продали 22 новых Nissan Leaf был куплен в количестве 22 экземпляров. По 10 экземпляров были проданы и модели Jaguar I-Pace и Tesla Model 3. Пять покупателей выбрали Tesla Model X. 3 человека приобрели Hyundai Ioniq. Также было приобретено по одному новому электрокару JAC iEV7S и Tesla Model S.

Августовский рост продаж новых электромобилей позволил этому сегменту выйти «в плюс» по итогам восьми месяцев текущего года. Всего с января по август 2020 года включительно было продано 250 новых электрокаров, что на 5% больше, чем было за этот же период в 2019 году.