Озвучен прогноз роста случаев коронавируса в Москве

В Московской области продолжает стабильно расти суточное количество заболевших коронавирусом. Число ежедневных выявленных больных достигает 1,5 тысячи человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Эксперты утверждают, что данное событие было ожидаемо. В силу того, что начался новый учебный год и москвичи приехали домой с курортов, процент заболеваемости начал повышаться.

Однако правительство утверждает, что вводить строгие карантинные меры больше не собирается, так как это крайне пагубно отражается на экономике страны.

Напомним, что 17 сентября официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство не видит никаких оснований для введения жестких ограничений в Москве.