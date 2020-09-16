В Севастополе вернули обязательный масочный режим

Сегодня, 16:22

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В Севастополе вернули обязательный масочный режим

В Севастополе власти вернули обязательный масочный режим.

По приказу губернатора Севастополя Михаила Развожаева в город возвращается обязательный масочный режим в рамках противодействия коронавирусной инфекции.

На заседании городского оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса он напомнил, что при спаде активности COVID-19 было принято решение снять ограничительные меры, среди которых было обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. Сейчас снова настала пора ввести строгий масочный режим в закрытых помещениях, транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры.

Относительно сфер экономики, как отметил глава, коронавирус не ограничит работу этих сфер, по крайней мере, пока. Но ношение масок на рабочих местах должно соблюдаться строго.

«Это надо контролировать… Для театров, кинотеатров отдельно закупить маски, чтобы они обязательно были на входе, и обязательно требовать, чтобы маска была надета», - разъяснил губернатор Развожаев.

В Севастополе COVID-19 заразились 737 человек. 181 из них проходил стационарное лечение, 506 больных уже выздоровели, а 21 - умерли.

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