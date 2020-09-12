Россиян призывают перейти на осенний режим сна

Россиян призывают уже переходить на осенний режим сна.

По словам врача-терапевта Яны Ярцевой, уже сейчас россиянам нужно сменить режим сна и перейти с летнего на осенний. Так, подстраиваясь под сокращение светового дня, они смогут поддерживать бодрость и здоровье.

В идеале, заверяет врач, человек должен спать 8 часов в день, причем только в темное время суток, т.е. ночью. Раз осенью темнота наступает раньше, значит, и режим нужно изменять под стать ей.

Врач признает, что уложиться спать в 9 или 10 часов вечера довольно сложно, но, выработав привычку, потом будет гораздо легче.

«Можно приучиться насильно класть себя спать в 9-10 часов вечера. Особенно это актуально осенью. Это самый сложный период в октябре, ноябре и декабре, когда темное время суток наступает слишком рано. Здесь очень важно ложиться спать в 9 или в 10 часов. Это вопрос привычки приучить себя к этому, чтобы потом вставать в 6-7 часов утра» - рекомендует терапевт.

Такая привычка принесет с собой много «бонусов»:

«Человек будет высыпаться, он не будет заболевать, у него будет высокая работоспособность, хороший сон и хорошая нервная система».

Врач подчеркнула, что важно именно раньше отходить ко сну, с наступлением темноты. Если просто высыпаться положенные 8 часов, вреда, конечно, не будет, но и пользы будет немного:

«Люди ошибочно думают, что главное спать не меньше 8 часов в сутки. Они начинают сдвигать момент засыпания к часу ночи, к трем часам, добирая потом до 8 часов. Это не так работает. Мы существа дневные, у нас гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов. Мы считываем не только зрением, но и осязанием, обонянием, что сейчас день. Нам важно спать в темное время суток, а мы не спим и что-то делаем. Для нашего организма – это стресс».

Ранее эксперты по питанию и фитнесу также рекомендовали не жертвовать сном ради тренировок. Если собрались вести здоровый образ жизни, начать нужно с главного - режима дня и полноценного сна.