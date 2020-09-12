Россиян призывают перейти на осенний режим сна

Россиян призывают уже переходить на осенний режим сна.
По словам врача-терапевта Яны Ярцевой, уже сейчас россиянам нужно сменить режим сна и перейти с летнего на осенний. Так, подстраиваясь под сокращение светового дня, они смогут поддерживать бодрость и здоровье.
В идеале, заверяет врач, человек должен спать 8 часов в день, причем только в темное время суток, т.е. ночью. Раз осенью темнота наступает раньше, значит, и режим нужно изменять под стать ей.
Врач признает, что уложиться спать в 9 или 10 часов вечера довольно сложно, но, выработав привычку, потом будет гораздо легче.
Такая привычка принесет с собой много «бонусов»:
Врач подчеркнула, что важно именно раньше отходить ко сну, с наступлением темноты. Если просто высыпаться положенные 8 часов, вреда, конечно, не будет, но и пользы будет немного:
Ранее эксперты по питанию и фитнесу также рекомендовали не жертвовать сном ради тренировок. Если собрались вести здоровый образ жизни, начать нужно с главного - режима дня и полноценного сна.
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