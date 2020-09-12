Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами

Правитель Чечни 43-летний Рамзан Кадыров опроверг обвинения православной церкви в адрес своих граждан. Скандал разгорелся после публикации в сети видео, на котором якобы чеченские граждане мыли ноги в православном источнике, сообщает «Lenta.ru».

Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов отказался идентифицировать людей, омывших ноги в источнике возле православного храма, чеченцами.

«Я со всей ответственностью утверждаю, что это были не чеченцы и не граждане Чеченской Республики. Они не имеют вообще никакого отношения к чеченскому народу», — прокомментировал Ахмадов скандальное видео.

Чингиз уже отправил несколько писем главе Чечни Рамзану Кадырову с требованием помочь в борьбе с фейковыми новостями, которые «оскорбляют и православную церковь и чеченский народ». Кадыров пообещал провести детальное расследования вандализма, и сделать все возможное, чтобы виновные были выявлены и наказаны.

На скандал откликнулся и ветеран чеченской войны, один из лидеров движения «За Отечество!» Иван Отраковский. Он сообщил, что провел собственное расследование инцидента и выяснил, что запечатлёнными на видео нарушителями были не чеченцы, а дагестанцы.

«Это были дагестанские солдаты, двое из них контрактники, остальные — солдаты-срочники. По всей видимости, они ушли в самоволку, где и надругались над православной святыней», - заявил Отраковский.

Напоминаем, что 14 сентября в сети появилось видео, на котором запечатлена группа мужчин, омывающих ноги в источнике возле православного храма, громко смеющихся и сквернословящих.