Названы самые раздражающие жителей РФ привычки коллег

Сегодня, 10:11

Анна Лисова

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Названы самые раздражающие жителей РФ привычки коллег

Сервис по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» провел опрос, в рамках которого респонденты рассказали, какие привычки коллег их раздражают больше всего, пишет RT.

36% опрошенных рассказали, что им не нравится, когда коллеги громко разговаривают по телефону на рабочем месте. Еще 35% недовольны, когда на рабочих местах коллег беспорядок и мусор.

34% респондентов раздражают коллеги, которые делают работу в последний момент, а 30% не устраивают слишком частые перекуры коллег в рабочее время.

21% участников исследования раздражают частые отгулы других, а 13% респондентов недовольны, когда их коллеги слишком много пьют на корпоративе.

Отметим, данный опрос прошел во всех регионах России. В его рамках было опрошено 4,6 тыс. человек.

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