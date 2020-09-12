Врачей предложили лишать выплат за отказ прививаться от коронавируса

Сегодня, 14:56

0

Image 16+
Врачей предложили лишать выплат за отказ прививаться от коронавируса

За отказ прививаться от коронавируса врачей предложили лишать выплат.

Сотрудники Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава выступили с инициативой лишать стимулирующих выплат тех медицинских работников, кто станет отказываться от противокоронавирусной вакцинации.

Врачей-отказников планируется не только лишать мер соцподдержки, но и снимать с них правительственные и президентские выплаты за работу с коронавирусными больными. Правда, будут и исключения из требований - это люди с явными противопоказаниями к вакцинации.

Свою инициативу чиновники объясняют просто: Россия заинтересована, чтобы отечественный препарат «Спутник V» активно использовался, дабы сократить масштабы распространения инфекции.

В документе говорится, что вакцинировать группы риска, в том числе и медработников, будут параллельно с III фазой клинических исследований, которые уже начались в Москве. 

Врач-пульмонолог «Клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко Вячеслав Овечкин не согласен с такими предложениями, аргументируя тем, что шантаж выплатами, исходящий от НИИ Минздрава, идет вразрез с принципом  добровольного согласия.

Однако в Министерстве готовы поспорить, считая, что никаких принципов их инициатива не нарушает: «Государство вправе ставить условия для мер социальной поддержки, тем более тех, которые не являются обязательными с точки зрения действующего законодательства». 

И предположили, что чем больше будет отказавшихся вакцинироваться, тем больше  денег для бюджета сэкономится.

Сопредседатель Межрегионального профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал назвал такие разговоры как минимум безнравственными.

Между тем стало известно, что российские правящие мужи решили продлить стимулирующие выплаты медикам за борьбу с коронавирусом до октября текущего года (для сотрудников соцучреждений, работающих в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска, выплаты продлены до середины октября).

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

На рынке Самары женщина убила одного мужчину и ранила другого

12-09-2020, 10:16

Кто получит новые выплаты за работу с коронавирусом

12-09-2020, 09:58

В Гае воспитанники детсада получили ожоги глаз от бактерицидной лампы

12-09-2020, 07:20

В российских магазинах обещают повесить двойные ценники

11-09-2020, 23:17

В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса

10-09-2020, 16:13

Треть выпускников российских вузов работают по специальности

10-09-2020, 13:19

Россиянам начнут бесплатно проводить газ

10-09-2020, 12:56

Мариинская больница приостановила прием пациентов из-за коронавируса

10-09-2020, 10:05

Российская туристка раскрыла схемы обмана отдыхающих в Крыму

10-09-2020, 07:25

Свыше 40% граждан России выступили против объединения РФ и Белоруссии

9-09-2020, 13:07

Bloomberg: Россия оказалась подготовлена к кризису лучше других стран

9-09-2020, 12:15

«Прямая линия с Владимиром Путиным» в 2020 году отменяется

9-09-2020, 09:30

Ефремова приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП

8-09-2020, 15:20

Эксперт рассказал, в какой валюте россиянам сейчас хранить свои сбережения

8-09-2020, 10:22

Мясников заявил, что Ефремову следовало погибнуть в ДТП

8-09-2020, 09:45

Роскосмос предложил сжигать мусор плазмотронами в Нижнем Новгороде

7-09-2020, 21:58

В Ленинградской области отказались от мобильного интернета

6-09-2020, 15:17

Названы самые уродливые станции метро в России

3-09-2020, 12:34

«Поднимай задницу»: житель Екатеринбурга жалуется на обматерившую его медсестру

2-09-2020, 16:40

В Рязани полиция будет ловить прогульщиков школы

2-09-2020, 15:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров