Врачей предложили лишать выплат за отказ прививаться от коронавируса

За отказ прививаться от коронавируса врачей предложили лишать выплат.

Сотрудники Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава выступили с инициативой лишать стимулирующих выплат тех медицинских работников, кто станет отказываться от противокоронавирусной вакцинации.

Врачей-отказников планируется не только лишать мер соцподдержки, но и снимать с них правительственные и президентские выплаты за работу с коронавирусными больными. Правда, будут и исключения из требований - это люди с явными противопоказаниями к вакцинации.

Свою инициативу чиновники объясняют просто: Россия заинтересована, чтобы отечественный препарат «Спутник V» активно использовался, дабы сократить масштабы распространения инфекции.

В документе говорится, что вакцинировать группы риска, в том числе и медработников, будут параллельно с III фазой клинических исследований, которые уже начались в Москве.

Врач-пульмонолог «Клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко Вячеслав Овечкин не согласен с такими предложениями, аргументируя тем, что шантаж выплатами, исходящий от НИИ Минздрава, идет вразрез с принципом добровольного согласия.

Однако в Министерстве готовы поспорить, считая, что никаких принципов их инициатива не нарушает: «Государство вправе ставить условия для мер социальной поддержки, тем более тех, которые не являются обязательными с точки зрения действующего законодательства».

И предположили, что чем больше будет отказавшихся вакцинироваться, тем больше денег для бюджета сэкономится.

Сопредседатель Межрегионального профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал назвал такие разговоры как минимум безнравственными.

Между тем стало известно, что российские правящие мужи решили продлить стимулирующие выплаты медикам за борьбу с коронавирусом до октября текущего года (для сотрудников соцучреждений, работающих в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска, выплаты продлены до середины октября).