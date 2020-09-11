Первых вернувшихся из отпуска россиян начали штрафовать на 15 тысяч

Неприятный сюрприз ожидает отдохнувших за рубежом россиян. Тех туристов, которые вернулись из отпуска из-за границы и в течение 3 дней после прибытия не сдали обязательный тест на COVID-19, ожидает штраф от 15 до 40 тысяч рублей, сообщает «РИА Новости».

Одним из первых штрафников стал миллиардер из Санкт-Петербурга, прибывший из отпуска в Испании. Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, этот гражданин после возвращения из Малаги не отправил на портал «Госуслуги» информацию о тесте на коронавирус, который должны были делать ему и семье.

Адвокат бизнесмена, прибывший на судебное заседания по поводу штрафа, сообщил, что его подзащитный согласен с уплатой такой суммы.

В Свердловске также активно внедряют политику штрафов недобросовестных граждан. Одной из первых оштрафованных в этом регионе стала туристка из Рефтинского, которая не предоставила результаты анализа на коронавирус после своего отдыха в Турции.

Только в этих двух областях составлены уже сотни протоколов на путешественников. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время число штрафов будет расти с еще большей скоростью.

Напоминаем, что согласно Постановлению №22 от 27 июля, каждый гражданин, вернувшийся на территорию РФ, обязан в течение трех календарных дней предоставить информацию о своем анализе на коронавирус на Едином портале государственных услуг. Пресс-служба Роспотребнадзора уточняет, что речь идет именно о 72 часах с момента прилета, так что даже те путешественники, которые прибыли в страну вечером, не будут сокращены во времени для выполнения этого обязательства.

«Очень большие очереди на экспресс-тесты в столичных хабах, мы рискуем опоздать на стыковочный рейс, если будем выстаивать такую очередь», - жалуются путешественники.

Однако по факту, далеко не все успевают получить результат теста в течение 72 часов.Также не во всех областях можно пройти экспресс-тест. Например, в Хабаровске результата нужно ждать 2-3 суток, что почти автоматически означает присуждение штрафа путешественнику.