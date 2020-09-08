В российских магазинах обещают повесить двойные ценники

Вчера, 23:17

0

Image 16+
В российских магазинах обещают повесить двойные ценники

В российских магазинах обещают повесить двойные ценники, пишет газета Известия.

Российские власти намерены рассмотреть предложение, выдвинутое Союзом потребителей России. Организация предлагает Мипромторгу предписать магазинам вывешивать двойные ценники, где будут указаны цена за упаковку и цена за единицу веса.

Свою инициативу представители Союза объясняют тем, что хотят исключить обман покупателей: эта мера не даст производителям хитрить. Ведь сейчас в любой точке можно найти товар, к примеру, упакованный в литровую тару, но объем налитого продукта - всего 950 миллилитров, а то и еще меньше. Или в упаковку для 10 яиц класть их всего 9.

Двойные ценники призваны помочь потребителю сравнить стоимость того или иного продукта у разных производителей и купить тот товар, который окажется выгоднее. К слову, в некоторых ритейлерах уже практикуются двойные ценники. Например, в «Ашане».

Петр Шелиш, президент Союза потребителей России, считает: такие новшества не позволят производителям снижать вес или объем товара, не уменьшая при этом его цену.

Подобная практика уже давно существует в Европе, говорят представители Союза. Сейчас инициатива уже проходит общественные слушания.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ефремова приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП

8-09-2020, 15:20

Эксперт рассказал, в какой валюте россиянам сейчас хранить свои сбережения

8-09-2020, 10:22

Мясников заявил, что Ефремову следовало погибнуть в ДТП

8-09-2020, 09:45

Роскосмос предложил сжигать мусор плазмотронами в Нижнем Новгороде

7-09-2020, 21:58

В Ленинградской области отказались от мобильного интернета

6-09-2020, 15:17

Названы самые уродливые станции метро в России

3-09-2020, 12:34

«Поднимай задницу»: житель Екатеринбурга жалуется на обматерившую его медсестру

2-09-2020, 16:40

В Рязани полиция будет ловить прогульщиков школы

2-09-2020, 15:54

В Крыму пересохли питающие водохранилища главные реки

2-09-2020, 00:28

Новые «коронавирусные» выплаты могут получить россияне

1-09-2020, 12:28

Госпиталь «Ленэкспо» в Петербурге начали готовить ко второй волне коронавируса

31-08-2020, 18:00

В школе Знаменского района Омской области произошла вспышка коронавируса

31-08-2020, 12:37

Большая премьера: в Сыктывкаре начали показ фильма «Шугалей-2»

29-08-2020, 18:55

В Петербурге суд отказал матери больного ребенка в препарате за $2 млн

29-08-2020, 11:56

Разгуливающие по улице голые мужчины удивили жителей Сочи

29-08-2020, 09:26

Неудачно выпущенная ракета ЗРС С-400 упала на военных

28-08-2020, 18:31

В Волгоградской области разрешили не водить детей в садик и школу

28-08-2020, 15:12

Патологоанатомы объяснили оживание «умерших» пациентов в российских моргах

27-08-2020, 10:15

Жительница Сыктывкара получила второй срок за ложное сообщение об изнасиловании

26-08-2020, 21:45

В больнице под Воронежем произошло массовое заражение коронавирусом

26-08-2020, 18:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров