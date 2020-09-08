В российских магазинах обещают повесить двойные ценники, пишет газета Известия.

Российские власти намерены рассмотреть предложение, выдвинутое Союзом потребителей России. Организация предлагает Мипромторгу предписать магазинам вывешивать двойные ценники, где будут указаны цена за упаковку и цена за единицу веса.

Свою инициативу представители Союза объясняют тем, что хотят исключить обман покупателей: эта мера не даст производителям хитрить. Ведь сейчас в любой точке можно найти товар, к примеру, упакованный в литровую тару, но объем налитого продукта - всего 950 миллилитров, а то и еще меньше. Или в упаковку для 10 яиц класть их всего 9.

Двойные ценники призваны помочь потребителю сравнить стоимость того или иного продукта у разных производителей и купить тот товар, который окажется выгоднее. К слову, в некоторых ритейлерах уже практикуются двойные ценники. Например, в «Ашане».

Петр Шелиш, президент Союза потребителей России, считает: такие новшества не позволят производителям снижать вес или объем товара, не уменьшая при этом его цену.

Подобная практика уже давно существует в Европе, говорят представители Союза. Сейчас инициатива уже проходит общественные слушания.