Мариинская больница приостановила прием пациентов из-за коронавируса

Сегодня, 10:05

Ольга Громова

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Мариинская больница приостановила прием пациентов из-за коронавируса

В Петербурге из-за вспышки коронавируса в неинфекционных отделениях в Мариинской больнице приостановлен прием пациентов. Об этом говорилось в сообщении пресс-службы городского комитета по здравоохранению. Указывалось, что решение о дальнейших действиях будет принимать Роспотребнадзор.

До того времени руководство решило перестать принимать пациентов. В Мариинской больнице вчера работало на прием лишь коронавирусное отделение на 93 койки.

И вот сегодня, по информации издания «Невские новости», стало известно, что Роспотребнадзор принял решение о временном закрытии учреждения.

«Прием пациентов в Мариинскую больницу приостановлен из-за случаев коронавируса. Такое решение принял Роспотребнадзор», - рассказали в городском комздраве.

По данным СМИ, в этом медучреждении сейчас находятся примерно 250 пациентов с коронавирусом.

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