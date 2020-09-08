Российская туристка раскрыла схемы обмана отдыхающих в Крыму

Сегодня, 07:25

Ольга Громова

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Российская туристка раскрыла схемы обмана отдыхающих в Крыму

Россиянка поделились своими впечатлениями об отдыхе в Крыму, а также раскрыла схемы, которыми пользуются местные для обмана туристов.

Прежде всего, блогер обратила внимание на то, что в ресторанах любят обсчитывать большие компании. Способов для этого существует много и ненавязчивых. Если вдруг отдыхающий обнаружит «ошибку» в своем счете, ее тотчас же исправят.

«В счет могут подкинуть пару лишних десертов или посчитать одну порцию блюда за две. Если вы заметите это и попросите официанта разобраться, то перед вами тут же извинятся», - цитирует блогера Lenta.ru.

Девушка также советует отдыхающим в Крыму пользоваться такси официальных служб, а не брать машину «от бордюра». Во втором случае стоимость поездки может быть завышена в несколько раз.

Туристов могут обмануть и с жильем. Бывает, что люди бронируют одни апартаменты, а по приезде им предоставляют совсем другие. При этом у хозяина всегда найдется оправдание в виде стечения обстоятельств. Бедному туристу предложат другой вариант, вот только проживать он будет за те же деньги, но в гораздо худших условиях.

Ну какой же отдых в Крыму без вина из винограда, щедро напоенного южным солнцем?! Но и здесь стоит быть осторожнее. Туристка рассказала, что отдыхающим часто продают крашеный спирт с сиропом или порошковый продукт.

Его выдают за домашнее вино или вино от известного бренда. Отравиться таким «пойлом» можно, но «вряд ли», а вот вкус у такого напитка крайне неприятный.

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