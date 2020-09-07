Свыше 40% граждан России выступили против объединения РФ и Белоруссии

Сегодня, 13:07

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Свыше 40% граждан России выступили против объединения РФ и Белоруссии

Против объединения стран России и Белоруссии проголосовало свыше 40% жителей РФ. Граждане считают, что лучшим решением будет оставить все как есть. 

Более того, практически половина россиян не знают о намерениях России и Белоруссии создать Союзное государство. По данным статистики, в курсе событий 57% россиян, 16% хорошо информированы об этой теме, а 41% приблизительно что-то где-то слышали. Граждан, которые совсем ничего не знали об этом, оказалось 43%.

По следующим результатам опроса выяснилось, что 40% против создания Союзного государства, 22% поддерживают такое объединение, а 17% считают, что Беларусь должна войти в состав России и стать одним из ее регионов. А за вхождение России в состав Беларуси проголосовал 1%.

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