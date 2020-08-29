Ефремова приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП

8 сентября состоялось заседание Пресненского суда Москвы, на котором актера Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии за ДТП на Садовом кольце. Водитель, с которым произошло столкновение, скончался.

«Назначить наказание в виде 8 лет колонии общего режима», - был оглашен приговор судьей Еленой Абрамовой. И тут же добила: «Меру пресечения изменить, взять под стражу в зале суда».

До этого заседания артист пребывал под домашним арестом.

Заслуженному артисту РФ предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК). Артиста также лишили водительских прав на три года.

Ефремов молча, спокойно выслушал приговор, низко опустив голову.

Во время дебатов между стороной защиты и стороной обвинения прокурор требовал наказания в виде 11 лет колонии общего режима и запрете на три года после освобождения на вождение транспортными средствами. Защита требовала справедливого приговора, но без наказания в колонии. Адвокат подсудимого называл следующие смягчающие обстоятельства - детей на иждивении, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда.

Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Вышедший из бара Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee. Не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с отечественным грузовым автомобилем "Лада". За рулем "Лады" находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который впоследствии умер в больнице.