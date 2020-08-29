Мясников заявил, что Ефремову следовало погибнуть в ДТП

Александр Мясников сделал страшное заявление по делу Михаила Ефремова. Оно вдвойне страшнее оттого, что прозвучало из уст не просто знаменитого телеведущего, а врача.

Александр Мясников заявил, что лучшим выходом для артиста было бы погибнуть в том страшном дорожном происшествии, пишет «Вечерняя Москва». Он отметил, что ему лично горько наблюдать за судебным процессом и унизительно.

«Ни в какое раскаяние Ефремова я не верю. Он просто не мужчина. Ефремов — трус и подлец!» — сказал кардиолог.

Поведение Михаила Ефремова он называет неподобающим, поскольку артист врал, говорил, что якобы ничего не помнит, надеясь «отмазаться». А признал вину потом только в надежде на послабление от судьи.

Мясников с горечью признал, что для актера лучшим выходом было бы умереть в той аварии, виновником которой он стал. В этом случае, по мнению доктора, он «сохранил бы часть своего достоинства».

Собеседник издания также предположил, что если бы Ефремов в годы ВОВ попал в лапы к фашистам, он стал бы с ними сотрудничать.

«Я уверен, чтобы спасти себя, он выдал бы и пленных в концлагере стал бы расстреливать, чтобы в живых оставили», - предположил он, добавив, что по возвращении к нашим Михаил бы заявил то же, что и недавно - он ничего не помнит.

Напомним, 8 июня в состоянии алкогольного опьянения Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, водитель которого позже умер в больницу. Сегодня артисту будет оглашен приговор.