Роскосмос предложил сжигать мусор плазмотронами в Нижнем Новгороде

Вчера, 21:58

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Роскосмос предложил сжигать мусор плазмотронами в Нижнем Новгороде

Центр им. Келдыша, состоящий в «Роскосмосе», разработал технику, позволяющую сжигать мусорные отходы плазмотронами. Переговоры о данном предложении уже ведутся в Нижегородской области, о чем сообщил директор Владимир Кошлаков, пишет ТАСС.

Кошлаков рассказал, что плазмотроны используют при моделировании двигателей для ракет. Также они позволяют получать газы высоких температур, что может поспособствовать качественному сжиганию твердых отходов.

Глава поделился, что данные технологии смогут уничтожить высокоопасносные отходы.

Журналистами был отправлен запрос в пресс-службу правительства Нижнего Новгорода, в котором они просят прокомментировать перспективы данных технологий.

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