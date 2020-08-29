В Ленинградской области отказались от мобильного интернета

Сегодня, 15:17

Ольга Громова

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В Ленинградской области отказались от мобильного интернета

В Ленинградской области дачники во время эпидемии коронавируса стали отказываться от мобильного интернета в пользу проводного.

Издание РБК пишет, что когда страна самоизолировалась и многие перешли на дистанционный формат работы, жители региона стали чаще пользоваться интернетом с мобильных гаджетов. Дело в том, что почти все хотели работать удаленно за городом. В результате этого значительно упала его скорость.

По причине падения скорости многие ленинградцы решили, что проводной интернет надежнее и стабильнее. В целом по региону его популярность повысилась в пределах 10-15 процентов. А если вести речь о частном секторе, то уже в первые несколько месяцев эпидемии коронавируса количество его потребителей увеличилось на 80 процентов.

«Нынче спрос на подключения в частном секторе незначительно спал, люди возвращаются перед учебным годом из своих загородных домов в город», - пояснил гендиректор ООО "Икс-Трим" Андрей Арама.

Типовое подключение в регионе обойдется примерно в 2-3 тысячи рублей, в ряде случаев может быть совершенно бесплатным. Средний тариф - 200-600 рублей, здесь все индивидуально и зависит от многих факторов.

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