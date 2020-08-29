Названы самые уродливые станции метро в России

Россияне путем голосования определили самые уродливые станции метров в России. Рейтинг был составлен пользователями сервиса по бронированию жилья для отдыха Tvil.ru.

Путешественники по разным городам РФ званием самой неудобной и самой некрасивой станции метро наградили «Выхино» в Москве. За него проголосовали порядка 50 процентов респондентов.

Вторая строчка в рейтинге некрасивых станций метро - у «Козьей Слободы». Она располагается в Казани. За то, чтобы она попала в рейтинг, пользователи сервиса отдали 15 процентов своих голосов. Еще 12 процентов, и она располагается, соответственно, на третьей строчке ТОП-3 самых некрасивых станций подземки, у «Двигателя Революции». Такая станция есть в Нижнем Новгороде.

В рейтинг некрасивых попали "Девяткино" в Петербурге с 10,5%, самарская "Победа" (5,7%), станция "Маршала Покрышкина" в Новосибирске (4%) и "Уральская" в Екатеринбурге (1%).