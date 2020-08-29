Названы самые уродливые станции метро в России

Сегодня, 12:34

Ольга Громова

0

Image 16+
Названы самые уродливые станции метро в России
Метро «Выхино» в Москве

Россияне путем голосования определили самые уродливые станции метров в России. Рейтинг был составлен пользователями сервиса по бронированию жилья для отдыха Tvil.ru.

Путешественники по разным городам РФ званием самой неудобной и самой некрасивой станции метро наградили «Выхино» в Москве. За него проголосовали порядка 50 процентов респондентов.

Вторая строчка в рейтинге некрасивых станций метро - у «Козьей Слободы». Она располагается в Казани. За то, чтобы она попала в рейтинг, пользователи сервиса отдали 15 процентов своих голосов. Еще 12 процентов, и она располагается, соответственно, на третьей строчке ТОП-3 самых некрасивых станций подземки, у «Двигателя Революции». Такая станция есть в Нижнем Новгороде.

В рейтинг некрасивых попали "Девяткино" в Петербурге с 10,5%, самарская "Победа" (5,7%), станция "Маршала Покрышкина" в Новосибирске (4%) и "Уральская" в Екатеринбурге (1%).

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Большая премьера: в Сыктывкаре начали показ фильма «Шугалей-2»

29-08-2020, 18:55

Патологоанатомы объяснили оживание «умерших» пациентов в российских моргах

27-08-2020, 10:15

Жительница Сыктывкара получила второй срок за ложное сообщение об изнасиловании

26-08-2020, 21:45

В больнице под Воронежем произошло массовое заражение коронавирусом

26-08-2020, 18:21

В Великих Луках «семерка» сбила насмерть двух детей

26-08-2020, 17:25

В Петербурге метростроевцы объявили забастовку и отказались выходить из шахты

26-08-2020, 14:13

В школах Петербурга отдельным классам грозит онлайн-обучение

25-08-2020, 11:22

В Сибири от коронавируса чаще всего умирают в Новосибирской области

20-08-2020, 18:49

Засуха в странах Евросоюза может стать полезной для России

20-08-2020, 09:11

В России цены могут вырасти на 30% к концу года

19-08-2020, 12:59

Все что нужно знать о кредитной карте Тинькофф Platinum

18-08-2020, 14:31

Опрос российских врачей продемонстрировал их недоверие к вакцине от коронавируса

14-08-2020, 15:25

СМИ: Первый серийный Су-57 поднимется в воздух уже в октябре, но не без проблем

14-08-2020, 12:32

В РФ предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

13-08-2020, 12:52

Прокуратура Петербурга взялась помочь найденному у больницы старику с ампутированными стопами

12-08-2020, 10:30

Ученый из Петербурга рассказал, у кого 100% защита от COVID-19

11-08-2020, 16:04

У Покровской больницы снова замечена очередь из скорых

11-08-2020, 15:01

Обозначен срок введения вакцины от коронавируса в гражданский оборот

11-08-2020, 14:35

Popular Mechanics: у России будет оружие, которого нет у США

11-08-2020, 13:15

Пенсионный фонд произвел корректировку пенсий работающим пенсионерам

11-08-2020, 09:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров