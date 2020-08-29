«Поднимай задницу»: житель Екатеринбурга жалуется на обматерившую его медсестру

Управление здравоохранения города Екатеринбурга приступило к проведения проверки после того, как просмотрело присланное Николаем Александровым видео. Мужчина, который лежит с коронавирусом в городской клинической больнице под номером 14, сетует на грубость медсестры, сообщил Znak.com.

По словам мужчины, в 5 часов утра он вызвал к себе медсестру, чтобы она поменяла ему памперс. Но медработник якобы обрушила на него ушат брани и «начала бить».

При этом сам коронавирусный больной ходить не в состоянии - после травмы он передвигается на инвалидной коляске.

Николай говорит, что после того, как он включил видео на запись, медсестра в своем поведении изменилась.

Тем не менее в кадре все же слышно, как работница больницы говорит больному: «Быстро задницу поднимай. Совсем охренел. Утром бы поменяли, мы тоже должны отдохнуть».

В пресс-службе горздрава заверили, что отреагируют на видео. Медработника, позволившего себе такое, ждет административное решение.