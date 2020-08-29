«Поднимай задницу»: житель Екатеринбурга жалуется на обматерившую его медсестру

Сегодня, 16:40

Ольга Громова

0

Image 16+
«Поднимай задницу»: житель Екатеринбурга жалуется на обматерившую его медсестру

Управление здравоохранения города Екатеринбурга приступило к проведения проверки после того, как просмотрело присланное Николаем Александровым видео. Мужчина, который лежит с коронавирусом в городской клинической больнице под номером 14, сетует на грубость медсестры, сообщил Znak.com.

По словам мужчины, в 5 часов утра он вызвал к себе медсестру, чтобы она поменяла ему памперс. Но медработник якобы обрушила на него ушат брани и «начала бить».

При этом сам коронавирусный больной ходить не в состоянии - после травмы он передвигается на инвалидной коляске.

Николай говорит, что после того, как он включил видео на запись, медсестра в своем поведении изменилась. 

Тем не менее в кадре все же слышно, как работница больницы говорит больному: «Быстро задницу поднимай. Совсем охренел. Утром бы поменяли, мы тоже должны отдохнуть». 

В пресс-службе горздрава заверили, что отреагируют на видео. Медработника, позволившего себе такое, ждет административное решение.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Большая премьера: в Сыктывкаре начали показ фильма «Шугалей-2»

29-08-2020, 18:55

Патологоанатомы объяснили оживание «умерших» пациентов в российских моргах

27-08-2020, 10:15

Жительница Сыктывкара получила второй срок за ложное сообщение об изнасиловании

26-08-2020, 21:45

В больнице под Воронежем произошло массовое заражение коронавирусом

26-08-2020, 18:21

В Великих Луках «семерка» сбила насмерть двух детей

26-08-2020, 17:25

В Петербурге метростроевцы объявили забастовку и отказались выходить из шахты

26-08-2020, 14:13

В школах Петербурга отдельным классам грозит онлайн-обучение

25-08-2020, 11:22

В Сибири от коронавируса чаще всего умирают в Новосибирской области

20-08-2020, 18:49

Засуха в странах Евросоюза может стать полезной для России

20-08-2020, 09:11

В России цены могут вырасти на 30% к концу года

19-08-2020, 12:59

Все что нужно знать о кредитной карте Тинькофф Platinum

18-08-2020, 14:31

Опрос российских врачей продемонстрировал их недоверие к вакцине от коронавируса

14-08-2020, 15:25

СМИ: Первый серийный Су-57 поднимется в воздух уже в октябре, но не без проблем

14-08-2020, 12:32

В РФ предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

13-08-2020, 12:52

Прокуратура Петербурга взялась помочь найденному у больницы старику с ампутированными стопами

12-08-2020, 10:30

Ученый из Петербурга рассказал, у кого 100% защита от COVID-19

11-08-2020, 16:04

У Покровской больницы снова замечена очередь из скорых

11-08-2020, 15:01

Обозначен срок введения вакцины от коронавируса в гражданский оборот

11-08-2020, 14:35

Popular Mechanics: у России будет оружие, которого нет у США

11-08-2020, 13:15

Пенсионный фонд произвел корректировку пенсий работающим пенсионерам

11-08-2020, 09:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров