В Рязани полиция будет ловить прогульщиков школы

В Рязани полиция примется ловить прогульщиков школы. Об этом школьников и их родителей предупредила городская администрация на своем официальном сайте.

Отмечается, что на сентябрь намечены рейды по семьям подростков, которые находятся в социально опасном положении. Также комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав вместе с работниками УМВД будут проведены мероприятия по «выявлению незанятых и необучающихся детей». Проще говоря, по поиску школьников, которые прогуливают занятия.

В городской администрации просят рассказывать им о детях, которые целенаправленно не ходят в школу и пропускают занятия.