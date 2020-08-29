В Рязани полиция будет ловить прогульщиков школы

Сегодня, 15:54

Ольга Громова

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В Рязани полиция будет ловить прогульщиков школы

В Рязани полиция примется ловить прогульщиков школы. Об этом школьников и их родителей предупредила городская администрация на своем официальном сайте.

Отмечается, что на сентябрь намечены рейды по семьям подростков, которые находятся в социально опасном положении. Также комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав вместе с работниками УМВД будут проведены мероприятия по «выявлению незанятых и необучающихся детей». Проще говоря, по поиску школьников, которые прогуливают занятия.

В городской администрации просят рассказывать им о детях, которые целенаправленно не ходят в школу и пропускают занятия.

«О фактах выявления необучающихся детей можно рассказать, позвонив в аппарат комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по телефону: 25-86-48», - рассказали в администрации Рязани.
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