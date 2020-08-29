В Крыму пересохли питающие водохранилища главные реки

Гидрометцентр Крыма сообщил о пересыхании рек, поставляющих воду в водохранилища региона.

Стало известно о пересыхании рек Кача, Альма и Чёрная. А 29 августа впервые пересохла р. Тонас.

Крымские водохранилища продолжают расход остатков воды. Статистика метеорологов показала запасы воды к осени 2020 года, который оказался на 12 млн кубометров меньше, в сравнении с показателями прошлого месяца. 90% нормы осадков было замечено лишь в бассейне реки Салгир.

Специалисты объяснили эту ситуацию как недостаток осадков на территориях большинства рек.

В связи со сложившейся ситуацией власти перешли на режим ограниченной подачи воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Исходя из решения, данные районы будут обеспечены водой 2-3 часа в день.